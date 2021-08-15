Талибы прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с действующими властями Афганистана

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15 августа 2021, 13:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Афганистана, Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Делегация боевиков запрещенного в России движения "Талибан" прибыла в президентский дворец в Кабуле. Позже в воскресенье, 15 августа, там состоятся их переговоры с действующим правительством.

Ранее талибы заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в столицу Афганистана Кабул. Члены движения "Талибан" также подчеркнули, что действующие афганские власти будут отвечать за безопасность города до завершения переходного процесса.

Напомним, сегодня исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно.

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