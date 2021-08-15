И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти в стране пройдет мирно

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15 августа 2021, 12:38 Источник: Tolo News

Афганистан, Stringer/XinHua

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил утром в воскресенье, 15 августа, что столицу страны Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно.

И.о. главы МВД Афганистана также заверил жителей Кабула в том, что власти обеспечат безопасность города.

Ранее представители движения "Талибан", запрещенного в России, заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также подчеркнули, что действующие власти Афганистана будут отвечать за безопасность столицы до завершения переходного процесса.

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