И.о. главы МВД Афганистана заявил, что смена власти в стране пройдет мирно

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал сообщил утром в воскресенье, 15 августа, что столицу страны Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно.
И.о. главы МВД Афганистана также заверил жителей Кабула в том, что власти обеспечат безопасность города.
Ранее представители движения "Талибан", запрещенного в России, заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также подчеркнули, что действующие власти Афганистана будут отвечать за безопасность столицы до завершения переходного процесса.
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