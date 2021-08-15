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Официальный представитель талибов Муджахид приказал своим бойцам не штурмовать Кабул

, 11:56

Официальный представитель талибов Муджахид приказал своим бойцам не штурмовать Кабул
Кабул, фото: Sayed Mominzadah/XinHua/ globallookpress.com

Официальный представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан» Забихулла Муджахид приказал своим бойцам не штурмовать Кабул. Соответствующую информацию он опубликовал в Twitter.

«Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город», - пояснил он.

По данным афганского телеканала 1TV, руководство талибов дало распоряжение своим боевикам «непосредственно не вступать в пределы Кабула». Представители движения «ведут переговоры с правительством страны о мирном входе в город», говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что талибы к настоящему моменту взяли под контроль Кабульский университет, который расположен на западе столицы Афганистана.

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