Официальный представитель талибов Муджахид приказал своим бойцам не штурмовать Кабул
15 августа 2021, 11:56
Официальный представитель запрещенной в России террористической организации «Талибан» Забихулла Муджахид приказал своим бойцам не штурмовать Кабул. Соответствующую информацию он опубликовал в Twitter.
«Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город», - пояснил он.
По данным афганского телеканала 1TV, руководство талибов дало распоряжение своим боевикам «непосредственно не вступать в пределы Кабула». Представители движения «ведут переговоры с правительством страны о мирном входе в город», говорится в источнике.
Ранее сообщалось, что талибы к настоящему моменту взяли под контроль Кабульский университет, который расположен на западе столицы Афганистана.
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