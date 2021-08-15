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Талибы начали наступление на столицу Афганистана

, 11:15 Источник: РИА "Новости"

Талибы начали наступление на столицу Афганистана
Кабул, Sayed Mominzadah/XinHua

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" начали наступление на Кабул. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье журналисты со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Источник РИА "Новости" в свою очередь сообщил сегодня, что талибы к настоящему моменту взяли под контроль Кабульский университет, который расположен на западе столицы Афганистана. Кроме того, члены движения подняли свои флаги в одном из районов.

Напомним, Кабул остается последним крупным населенным пунктом, который находится под контролем правительственных сил.

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