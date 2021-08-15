Трамп подверг критике администрацию Байдена из-за ситуации в Афганистане

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15 августа 2021, 08:37 Источник: ТАСС

бывший президент США Дональд Трамп, Kenny Holston/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подверг жесткой критике действующего хозяина Белого дома Джо Байдена из-за сложившейся в последнее время вокруг Афганистана ситуации.

Трамп заявил, что Байден "убегает" из Афганистана вместо того, чтобы действовать плану, который оставила предыдущая администрация. По словам экс-президента США, речь идет о плане, который защищал американский персонал и собственность, а также гарантировал, что запрещенное в России движение "Талибан" даже не будет думать о захвате посольства Соединенных Штатов или обеспечении базы для новых нападений на страну.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что талибы теперь не боятся или не уважают США. По мнению политика, Вашингтон ожидает позор, когда "Талибан" поднимет свой флаг над посольством Соединенных Штатов в Кабуле.

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