Сенатор Пушков заявил, что события в Афганистане являются подтверждением краха политики США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что события в Афганистане являются подтверждением краха политики США на Ближнем и Среднем Востоке.
По словам Алексея Пушкова, к настоящему моменту стала очевидной глубина провала внешней стратегии Соединенных Штатов Америки, поставивших перед собой в начале 2000-ых годов задачу "демократизировать" Ближний и Средний Восток.
Сенатор подчеркнул, что итогом вышеуказанного курса стали "полная катастрофа", а также серьезный удар по американской стратегии "экспорта демократии".
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