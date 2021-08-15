Сенатор Пушков заявил, что события в Афганистане являются подтверждением краха политики США

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15 августа 2021, 07:18 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что события в Афганистане являются подтверждением краха политики США на Ближнем и Среднем Востоке.

По словам Алексея Пушкова, к настоящему моменту стала очевидной глубина провала внешней стратегии Соединенных Штатов Америки, поставивших перед собой в начале 2000-ых годов задачу "демократизировать" Ближний и Средний Восток.

Сенатор подчеркнул, что итогом вышеуказанного курса стали "полная катастрофа", а также серьезный удар по американской стратегии "экспорта демократии".

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