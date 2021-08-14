Талибы заявили, что захватили город Меймене на северо-западе Афганистана

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14 августа 2021, 19:41 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Талибы взяли под контроль афганский город Меймене. Речь идет об административном центре провинции Фарьяб. Такое заявление сделали боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация).

В Twitter представитель указанного радикального движения Забиулла Муджахид сообщил, что талибы захватили полицейский участок, здание губернаторской администрации и прочие государственные учреждения в этом городе. Кроме того, им в руки попало вооружение правительственной армии, а солдаты перешли на сторону “Талибана”.

Ранее 14 августа от представителей движения поступила информация о том, что талибы взяли под контроль административные центры провинций Кунар, Пактия и Пактика. Речь идет о городах Асадабад, Гардез и Шаран соответственно.

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