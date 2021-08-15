Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом «очередного исторического эксперимента Вашингтона»

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15 августа 2021, 12:44

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с захватом территорий на границе с Афганистаном боевиками запрещённой в России террористической организацией «Талибан».

«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США»,- написала дипломат в своем Телеграм-канале.

По ее словам, весь мир с ужасом следит за результатом «очередного исторического эксперимента Вашингтона».

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на Кабул. В воскресенье боевики заняли самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам. Также за минувшие сутки «Талибан» овладел двенадцатью административными центрами, в том числе и Джелалабадом.

При этом официальный представитель талибов Забихулла Муджахид приказал своим бойцам не штурмовать Кабул.

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