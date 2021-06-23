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Британский военный атташе вызван в Минобороны России в связи с инцидентом с эсминцем в Чёрном море

, 14:25 Источник: ТАСС

Британский военный атташе вызван в Минобороны России в связи с инцидентом с эсминцем в Чёрном море
фото из открытых источников

Военный атташе Великобритании в среду вызван в Министерство обороны РФ в связи с инцидентом с эсминцем УРО Defender британских ВМС в Чёрном море. О вызове британского атташе сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сегодня, в 11:52 мск эсминец ВМС Великобритании, находясь в северо-западной части Чёрного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.
Экипаж эсминеца получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения российской госграницы , но не отреагировал на него.

Россия заблокировала доступ к западному побережью Крымского полуострова для кораблей НАТО, которые планируют учения Sea Breeze с 28 июня в Чёрном море. Российское посольство в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от учений. 

СМИ пишут, что к плывущему в Средиземном море британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth постоянно приближаются на бреющем полете истребители российских ВКС.

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