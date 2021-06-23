Avia.pro: Россия заблокировала доступ к западному побережью Крыма для кораблей НАТО

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23 июня 2021, 07:58 Источник: Аvia.pro

Корабль, pixabay.com

Российская Федерация заблокировала доступ к западному побережью Крымского полуострова для кораблей Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что в рамках совместных учений НАТО и Украины Sea Breeze 2021, которые стартуют в конце июня, изначально предполагалось проведение маневров рядом с территориальными водами РФ. В процитированной публикации отмечается, что Москва пошла на «жесткие меры» в связи с данными учениями. Сайт проинформировал, что РФ заблокировала доступ к западному побережью Крыма для судов альянса.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что сербский журнал «Печат» высказал прогноз, согласно которому ответ России в случае присоединения Киева к НАТО может поставить под угрозу существование украинского государства.

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