Журнал «Печат»: ответ России в случае вступления Киева в НАТО может поставить под угрозу существование украинского государства

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22 июня 2021, 10:10

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ответ Российской Федерации в случае вступления Киева в Североатлантический альянс может поставить под угрозу существование украинского государства. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах сербских СМИ.

Как констатирует журнал «Печат», реализация сценария с присоединением Украины к НАТО представляет военную опасность для РФ. Издание предсказывает, основываясь на заявлениях по данному вопросу российских властей, что Москва пойдет на жесткие меры, если Киев примут в западный блок.

Ответ России может поставить под угрозу существование украинского государства, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс NetEase спрогнозировал, что победить США в случае войны Москве помогут Белоруссия, Сербия и ядерный арсенал.

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