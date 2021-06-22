Журнал «Печат»: ответ России в случае вступления Киева в НАТО может поставить под угрозу существование украинского государства
22 июня 2021, 10:10
Ответ Российской Федерации в случае вступления Киева в Североатлантический альянс может поставить под угрозу существование украинского государства. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах сербских СМИ.
Как констатирует журнал «Печат», реализация сценария с присоединением Украины к НАТО представляет военную опасность для РФ. Издание предсказывает, основываясь на заявлениях по данному вопросу российских властей, что Москва пойдет на жесткие меры, если Киев примут в западный блок.
Ответ России может поставить под угрозу существование украинского государства, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс NetEase спрогнозировал, что победить США в случае войны Москве помогут Белоруссия, Сербия и ядерный арсенал.
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