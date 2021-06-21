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Портал NetEase: победить США в случае войны России помогут Белоруссия, Сербия и ядерное оружие

, 15:20 Источник: «ПолитЭксперт»

Портал NetEase: победить США в случае войны России помогут Белоруссия, Сербия и ядерное оружие
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Победить Соединенные Штаты в случае военного конфликта Российской Федерации помогут Белоруссия, Сербия и ядерное оружие. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сайт NetEase пишет, что среди государств у Москвы есть два важных союзника. Одним из них является Белоруссия, которая сотрудничает с РФ в ряде сфер, в том числе в военной.

Вторым союзником России ресурс назвал Сербию. Как указали авторы портала, бывшая югославская республика выполняет функцию плацдарма Москвы на Балканах, благодаря которому у РФ имеется «выход вглубь Европы».

Предсказывается, что Минск и Белград помогут России одержать победу, если вспыхнет война с США. Также достижению успеха поспобствует ядерный арсенал РФ, отмечается в публикации NetEase, процитированной «ПолитЭкспертом».

Ранее сегодня сообщалось, что издание Jinriwabao высказало прогноз, по которому в случае вооруженного противостояния Москва сможет за 10 минут уничтожить 14 европейских столиц новой модификацией ракет «Искандер».

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