Jinriwabao: в случае войны Россия сможет за 10 минут уничтожить 14 европейских столиц новой модификацией «Искандеров»

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21 июня 2021, 14:50 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта Российская Федерация сможет за 10 минут уничтожить 14 европейских столиц новой модификацией ракет «Искандер». На это указывается в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Как пишет издание Jinriwabao, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности дало Москве возможность разработать новый тип снарядов на базе «Искандеров». Технические характеристики данных боеприпасов позволяют им, в частности, осуществлять сложные маневры и уклоняться от перехвата комплексов ПРО противника.

В случае войны РФ с помощью модифицированных «Искандеров» сможет за 10 минут уничтожить 14 европейских столиц, то есть большую часть Североатлантического альянса, говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Jinriwabao.

Ранее в понедельник портал Avia.pro сообщил, что в 45 километрах от акватории Гавайских островов, где расположена база американских ВМС, замечены семь российских боевых кораблей.

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