Avia.pro: в 45 километрах от акватории Гавайев, где расположена база ВМС США, замечены семь российских боевых кораблей

В 45 километрах от акватории Гавайских островов, где расположена база ВМС Соединенных Штатов, замечены семь российских боевых кораблей. На это указывается в материале отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что группа из семи боевых судов Тихоокеанского флота РФ находится в 45 километрах от территориальных вод Гавайев, на которых действует база американского военного флота. В числе кораблей, замеченных в обозначенном районе, ракетный крейсер «Варяг» и ракетный фрегат «Маршал Шапошников».
Как предположили авторы сайта, возможно, российские суда намерены отследить пуски гиперзвуковых ракет США, испытания которых были намечены на период с 20 по 21 июня.
Ранее в понедельник тот же самый ресурс спрогнозировал, что РФ уничтожит москитный флот Украины за полчаса в случае его нападения на Крымский полуостров.
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