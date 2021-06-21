Avia.pro: в 45 километрах от акватории Гавайев, где расположена база ВМС США, замечены семь российских боевых кораблей

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21 июня 2021, 11:28 Источник: Аvia.pro

Ракетный фрегат «Маршал Шапошников», MOD Russia / globallookpress.com

В 45 километрах от акватории Гавайских островов, где расположена база ВМС Соединенных Штатов, замечены семь российских боевых кораблей. На это указывается в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что группа из семи боевых судов Тихоокеанского флота РФ находится в 45 километрах от территориальных вод Гавайев, на которых действует база американского военного флота. В числе кораблей, замеченных в обозначенном районе, ракетный крейсер «Варяг» и ракетный фрегат «Маршал Шапошников».

Как предположили авторы сайта, возможно, российские суда намерены отследить пуски гиперзвуковых ракет США, испытания которых были намечены на период с 20 по 21 июня.

Ранее в понедельник тот же самый ресурс спрогнозировал, что РФ уничтожит москитный флот Украины за полчаса в случае его нападения на Крымский полуостров.

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