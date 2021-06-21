Сайт Avia.pro: Россия уничтожит москитный флот Украины за полчаса в случае его нападения на Крым

Российская Федерация уничтожит москитный флот Украины за полчаса в случае его нападения на Крымский полуостров. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Как информирует портал Avia.pro, в украинских СМИ допустили возможность разгрома Черноморского флота РФ в Крыму силами москитного флота бывшей советской республики. Предполагается, что этой цели удастся добиться за счет быстроты проведения атаки.
Российский сайт отмечает, что киевские корабли могут рассчитывать на успех только в противостоянии с одиночными судами, но не со всем Черноморским флотом. В случае нападения на Крым москитного флота Украины он будет уничтожен в течение получаса, предсказывается в процитированном материале.
Ранее в понедельник тот же самый ресурс написал, что силы России на полуострове подверглись РЭБ-атаке во время визита кораблей НАТО в Одессу.
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