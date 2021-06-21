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Avia.pro: силы России в Крыму подверглись РЭБ-атаке во время визита кораблей НАТО в Одессу

, 07:33 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: силы России в Крыму подверглись РЭБ-атаке во время визита кораблей НАТО в Одессу
Корабли, US Navy / globallookpress.com

Силы Российской Федерации в Крыму столкнулись с РЭБ-атакой во время визита кораблей Североатлантического альянса в Одессу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

По данным портала Avia.pro, во время недавнего визита судов НАТО в украинскую Одессу были зафиксированы сбои в работе российского оборудования в Крыму, что свидетельствует о задействовании систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). РЭБ-атаке, в частности, подверглись средства, применяемые для отслеживания кораблей, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, американское издание Military Watch написало, что Соединенные Штаты разрабатывают истребитель шестого поколения, который сможет противостоять российскому самолету Су-57.

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