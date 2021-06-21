Avia.pro: силы России в Крыму подверглись РЭБ-атаке во время визита кораблей НАТО в Одессу

Силы Российской Федерации в Крыму столкнулись с РЭБ-атакой во время визита кораблей Североатлантического альянса в Одессу. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
По данным портала Avia.pro, во время недавнего визита судов НАТО в украинскую Одессу были зафиксированы сбои в работе российского оборудования в Крыму, что свидетельствует о задействовании систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). РЭБ-атаке, в частности, подверглись средства, применяемые для отслеживания кораблей, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее, американское издание Military Watch написало, что Соединенные Штаты разрабатывают истребитель шестого поколения, который сможет противостоять российскому самолету Су-57.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.