Military Watch: США разрабатывают истребитель шестого поколения, который сможет противостоять российскому Су-57

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20 июня 2021, 17:44 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты разрабатывают истребитель шестого поколения, который сможет противостоять российскому Су-57. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание Military Watch пишет, что самолет, который должен поступить в серийное производство в середине-конце текущего десятилетия, будет более вынослив, чем его предшественники. Ожидается, что этой цели удастся добиться благодаря сочетанию современных двигателей и значительного запаса топлива.

Отмечается, что новая боевая машина США сможет противостоять российскому истребителю Су-57. При этом пока остается неясным, будет ли самолет выпускаться в нескольких вариантах для выполнения задач малой и большой дальности, констатируется в публикации Military Watch, пересказанной журналистами сайта «ПолитРоссия».

Ранее в воскресенье сообщалось, что появилось видео с места блокировки военными РФ американского патруля на территории Сирии.

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