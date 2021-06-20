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Появилось видео с места блокировки российскими военными патруля США в Сирии

, 17:04 Источник: «Русская весна»

Появилось видео с места блокировки российскими военными патруля США в Сирии
Бронеавтомобиль, Mohammad Jan Aria / globallookpress.com

Появилось видео с места блокировки российскими военнослужащими патруля Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в интернете.

Как информирует портал «Русская весна», военные РФ зафиксировали в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасеке перемещение четырех бронемашин под американскими флагами. Представители США нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций, так как передвигались без предварительного уведомления российской стороны.

Американский патруль был заблокирован. Видео с места инцидента появилось в сети.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российские ВКС и сирийские военные обнаружили тайники джихадистов с оружием и боеприпасами.

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