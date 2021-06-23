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Российское посольство в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от учений в Чёрном море

, 07:20 Источник: РИА Новости

Российское посольство в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от учений в Чёрном море
Анатолий Антонов, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Масштаб учений США, и других стран НАТО с участием Украины Sea Breeze в Чёрном море повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черноморском регионе. Представители посольства РФ в США призвали Соединённые Штаты и их союзников отказаться от маневров.

Учения Sea Breeze в Чёрном море планируется провести с 28 июня по 10 июля. В манёврах задействуют пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран.

Официальный представитель Минобороны России, генерал Игорь Конашенков ранее заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем будет передано ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.

Российские дипломаты считают, что учения "повышают риски непреднамеренных инцидентов, поощряют милитаристские настроения" украинских властей.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. "Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море", - говорится в сообщении, опубликованном в странице посольства в Twitter.

Напомним, посол РФ в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к службе.

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