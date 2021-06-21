Анатолий Антонов 21 июня приступил к исполнению обязанностей посла России в США

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов приступил к исполнению своих обязанностей после возвращения из Москвы в Вашингтон. Дипломат несколько месяцев находился в России.
В дипмиссии подчеркнули, что Анатолий Антонов к настоящему моменту начал исполнять обязанности посла Российской Федерации в США.
Напомним, вернуть послов в столицы двух стран договорились президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках саммита, который состоялся 16 июня в Женеве. Антонов впоследствии сообщил журналистам, что возвращается в Вашингтон с оптимизмом и рассчитывает на конструктивную работу с американскими коллегами.
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