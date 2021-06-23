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Daily Express: к плывущему британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth постоянно приближаются на бреющем полете истребители России

, 14:04

Daily Express: к плывущему британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth постоянно приближаются на бреющем полете истребители России
Авианосец HMS Queen Elizabeth, Lockheed Martin / globallookpress.com

К плывущему британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth постоянно приближаются на бреющем полете истребители российских ВКС. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Некоторое время назад HMS Queen Elizabeth отправился в свой первый самостоятельный поход. Как пишет издание Daily Express, в ходе плавания, маршрут которого, в частности, пролегает по Средиземному морю, к кораблю постоянно приближаются на бреющем полете российские «Сухие» и МиГи.

Ситуацию для журналистов прокомментировал командир авиакрыла HMS Queen Elizabeth Джеймс Блэкмор. По словам Блэкмора, самолеты ВКС РФ хотят «подойти поближе» и «посмотреть» на истребители F-35B, которые базируются на судне.  

«Они хотят посмотреть и на авианосец, на то, как мы работаем», - добавил военный.

Как сообщалось ранее в среду, американский сайт The Drive назвал «тревожным сигналом» для США отработку флотом России условного уничтожения авианосца в Тихом океане.

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