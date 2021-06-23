Портал The Drive назвал «тревожным сигналом» для США отработку флотом России условного уничтожения авианосца в Тихом океане

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23 июня 2021, 13:25

Корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Отработка российским флотом условного уничтожения авианосца в Тихом океане является «тревожным сигналом» для Соединенных Штатов. На это указывается в материале, появившемся в американском интернет-сегменте.

Сайт The Drive посвятил публикацию учениям Тихоокеанского флота РФ, в ходе которых было отработано условное уничтожение авианосца и сопровождающих его кораблей. Портал назвал данную тренировку «тревожным сигналом» для США.

The Drive пишет, что привлеченные к маневрам российские суда могли действовать возле Гавайев. В пользу этой версии, по мнению журналистов, свидетельствует то, что некоторое время назад поднимались по тревоге в небо дислоцированные на островах истребители F-22. Также в обозначенный район была переброшена одна из авианосных ударных групп Штатов.

Резюмируя, американский ресурс заявил о существовании «беспрецедентной угрозы около Гавайев».

Ранее сегодня сетевое издание Avia.pro предположило, что Россия могла перебросить в Сирию бомбардировщики Ту-22М3 для деморализации британского авианосца.

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