Сайт Avia.pro: Россия могла перебросить в Сирию бомбардировщики Ту-22М3 для деморализации британского авианосца

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23 июня 2021, 08:25 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация могла перебросить на территорию Сирийской Арабской Республики стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для деморализации британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что в воздушном пространстве сирийской провинции Латакия некоторое время назад были замечены ракетоносцы Ту-22М3. Действующая в Латакии российская база «Хмеймим» получила возможность принимать данные самолеты после проведенной реконструкции.

Сайт пишет, что Москва могла направить Ту-22М3 в Сирию с целью деморализации британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который в настоящий момент находится во главе группы кораблей НАТО в восточной части Средиземного моря.

Ранее в среду тот же самый ресурс сообщил, что РФ заблокировала доступ к западному побережью Крыма для судов Североатлантического альянса.

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