Белорусские СМИ опубликовали новые кадры с допроса Протасевича: «Меня подставили»

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2 июня 2021, 09:43 Источник: ОНТ

Роман Протасевич, фото: pr0tez/Instagram/ globallookpress.com

СМИ опубликовали видео с допроса основателя признанного в Белоруссии экстремистским Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Мужчину задержали 23 мая в ходе экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

В обнародованном фрагменте Протасевич говорит: «Уверен, меня подставили ... Как только я это сказал, сразу оказался в Минске».

Однако, что именно имел в виду мужчина в видео не уточняется.

Ранее появилось видео допроса Протасевича, на кадрах которого он дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Кроме того, председатель КГБ республики Иван Тертель сообщил, что Протасевич рассказал о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича.

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