Белорусские СМИ опубликовали новые кадры с допроса Протасевича: «Меня подставили»

СМИ опубликовали видео с допроса основателя признанного в Белоруссии экстремистским Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Мужчину задержали 23 мая в ходе экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.
В обнародованном фрагменте Протасевич говорит: «Уверен, меня подставили ... Как только я это сказал, сразу оказался в Минске».
Однако, что именно имел в виду мужчина в видео не уточняется.
Ранее появилось видео допроса Протасевича, на кадрах которого он дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках в Белоруссии.
Кроме того, председатель КГБ республики Иван Тертель сообщил, что Протасевич рассказал о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича.
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