Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича: «Милости просим»

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2 июня 2021, 08:36

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открывшие в отношении Романа Протасевича уголовное дело следователи из Донбасса могут посетить республику для проведения расследования.

«Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у ведущих это дело следователей будут вопросы к ним, то милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе», - цитирует слова белорусского лидера телеканал «Беларусь 1».

Лукашенко, комментируя слова Протасевича о том, что ему полагается смертная казнь в Минске, отметил, что задержанный знал, что говорил, «он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация». При этом президент напомнил, что журналисты его оправдывали, уточняя, что в Белоруссии предусмотрено по такой статье лишение свободы до 15 лет.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР возбудили уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Романа Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года мужчина добровольно вступил в ряды запрещенного в республике батальона «Азов» и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, «принимал участие в боевых действиях» на юго-востоке Украины. Следователи расследуют факты его участия в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ЛНР обратилась к Минску с просьбой провести следственные действия с участием фигуранта.

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