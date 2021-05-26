Роман Протасевич рассказал следователям о спонсорах

Задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич рассказал о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии, заявил в парламенте председатель КГБ республики Иван Тертель.
Протасевич, по его словам, дает показания о стоящих за спонсорами спецслужбах, политиках и организациях. В скором времени КГБ расскажет об этом.
Спецслужбы Белоруссии выяснили, что на дестабилизацию обстановки в стране и "подрыв государственных устоев" выделялись сотни миллионов долларов, добавил Тертель.
"Ставка делается на отработку целых социальных групп", - сообщил глава КГБ на встрече депутатов с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Ранее было опубликовано видео, на котором Протасевич рассказывает о сотрудничестве со следствием. Лукашенко назвал задержанного основателя Telegram-канала Nexta Протасевича "убийцей людей в братской Украине".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости