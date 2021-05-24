Аргументы Недели В мире 13+

Появилось видео, на котором Протасевич рассказывает о сотрудничестве со следствием

, 22:44

Появилось видео, на котором Протасевич рассказывает о сотрудничестве со следствием
Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez

Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

Видеозапись с ним показал телеканал "Беларусь 1". Роман сказал, что никаких проблем со здоровьем у него нет, отношение к нему правоохранителей законное и корректное.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, где находится Протасевич.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

В мире

Зеленский сообщил, что на Украине украли «два Крыма»

Зеленский сообщил, что на Украине украли «два Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Земля", что за двадцать лет в стране была "украдена" государственная земля площадью 5 миллионов гектаров. Он сравнил эту площадь с двумя полуостровами Крым.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью