Появилось видео, на котором Протасевич рассказывает о сотрудничестве со следствием

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24 мая 2021, 22:44

Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez

Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

Видеозапись с ним показал телеканал "Беларусь 1". Роман сказал, что никаких проблем со здоровьем у него нет, отношение к нему правоохранителей законное и корректное.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, где находится Протасевич.

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