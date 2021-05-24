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МВД Белоруссии: Протасевич здоров и находится в СИЗО Минска

, 21:43 Источник: ТАСС

МВД Белоруссии: Протасевич здоров и находится в СИЗО Минска
Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале написала, что задержанный в аэропорту Минска один из создателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич содержится в следственном изоляторе в Минске.

На состояние здоровья он не жалуется. Протасевич, по ее словам, находится в "Следственном изоляторе № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

Ранее стало известно о том, что матери Протасевича некие доброжелатели сообщили, что сын госпитализирован в критическом состоянии.

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