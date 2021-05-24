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Неофициально: мать Протасевича сообщила, что сына госпитализировали

, 20:12

Неофициально: мать Протасевича сообщила, что сына госпитализировали
Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez

Мать основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича рассказала, что ее сын якобы был найден в одной из больниц столицы Белоруссии в критическом состоянии. У него начались проблемы с сердцем.

Кто именно женщине об этом сообщил, она не уточнила. Информацию об этом передал Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Там высказана просьба к медицинскому сообществу узнать, что на самом деле происходит с Протасевичем.

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НС

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В авиакомпании Ryanair оценили действия властей Белоруссии

В авиакомпании Ryanair оценили действия властей Белоруссии

Ирландская авиакомпания Ryanair, самолет которой совершил вынужденную посадку в Минске, прокомментировала данный инцидент. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

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