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Маргарита Симоньян выразила восхищение действиями Лукашенко

, 16:13

Маргарита Симоньян выразила восхищение действиями Лукашенко
Маргарита Симоньян, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила восхищение действиями руководства Белоруссии. Она отметила, что даже завидует стране: "Батька исполнил красиво".

Задержание основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Симоньян прокомментировала в соцсети стихами Владимира Высоцкого. Это  "официальный комментарий для всех СМИ, которые бомбят" ее телефон:

"В Ленинграде-городе у Пяти Углов
Получил по морде Саня Соколов.
Пел немузыкально, скандалил -
Ну и, значит, правильно, что дали".

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Ирландская авиакомпания Ryanair, самолет которой совершил вынужденную посадку в Минске, прокомментировала данный инцидент. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

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