Маргарита Симоньян выразила восхищение действиями Лукашенко

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24 мая 2021, 16:13

Маргарита Симоньян, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила восхищение действиями руководства Белоруссии. Она отметила, что даже завидует стране: "Батька исполнил красиво".

Задержание основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Симоньян прокомментировала в соцсети стихами Владимира Высоцкого. Это "официальный комментарий для всех СМИ, которые бомбят" ее телефон:

"В Ленинграде-городе у Пяти Углов

Получил по морде Саня Соколов.

Пел немузыкально, скандалил -

Ну и, значит, правильно, что дали".

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