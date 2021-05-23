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Столтенберг о ситуации с самолетом Ryanair: «опасный инцидент»

, 22:16

Столтенберг о ситуации с самолетом Ryanair: «опасный инцидент»
Йенс Столтенберг, фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что происшествие с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске – это опасный инцидент, он требует международного расследования.

Белоруссия обязана обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров, отметил он. Столтенберг добавил, что НАТО следит за ситуацией и информацией о задержании основателя признанного в Белоруссии экстремистким Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Ранее сообщалось, что в Международной организации гражданской авиации обеспокоены вынужденной посадкой самолета в Минске.

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