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В Международной организации гражданской авиации обеспокоены вынужденной посадкой самолета в Минске

, 21:33

В Международной организации гражданской авиации обеспокоены вынужденной посадкой самолета в Минске
фото: aerolatinnews.com

Ситуация с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Об этом заявили в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В ICAO выразили надежду, что все заинтересованные стороны и операторы предоставят больше информации по этому происшествию.

Ранее стало известно, что Тихановская требует исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации.

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Тихановская требует исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации

Тихановская требует исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о задержании основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска, где самолет, которым он летел, экстренно посадили.

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