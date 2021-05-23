В Международной организации гражданской авиации обеспокоены вынужденной посадкой самолета в Минске

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23 мая 2021, 21:33

фото: aerolatinnews.com

Ситуация с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Об этом заявили в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В ICAO выразили надежду, что все заинтересованные стороны и операторы предоставят больше информации по этому происшествию.

Ранее стало известно, что Тихановская требует исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации.

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