Тихановская требует исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации
23 мая 2021, 17:05
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о задержании основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска, где самолет, которым он летел, экстренно посадили.
Как написала Тихановская в соцсети, "никто, пролетающий над Беларусью, теперь не может чувствовать себя в безопасности". По ее словам, совершенно ясно, что это операция спецслужб. "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком", - подчеркнула оппозиционер. Тихановская потребовала начать расследование по факту случившегося и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO (Международная организация гражданской авиации).
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