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Тихановская требует исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации

, 17:05

Тихановская требует исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации
Светлана Тихановская, фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о задержании основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска, где самолет, которым он летел, экстренно посадили.

Как написала Тихановская в соцсети, "никто, пролетающий над Беларусью, теперь не может чувствовать себя в безопасности". По ее словам, совершенно ясно, что это операция спецслужб. "Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком", - подчеркнула оппозиционер. Тихановская потребовала начать расследование по факту случившегося и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO (Международная организация гражданской авиации).

Ранее стало известно, что Лукашенко контролировал ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair .

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