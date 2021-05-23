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Лукашенко контролировал ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair

, 16:16 Источник: РИА "Новости"

Лукашенко контролировал ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair
Александр Лукашенко, Jin Liangkuai/Xinhua

Ситуация с экстренно севшим в аэропорту Минска самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, была на контроле белорусского лидера Александра Лукашенко. Решение о принудительной посадке самолета принял лично президент.

Когда Лукашенко доложили о том, что борт якобы заминирован, он дал команду: самолет разворачивать и принимать. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, сейчас истребитель ждет, пока закончатся проверочные мероприятия на борту якобы заминированного лайнера, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.

Бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был в этом самолете. Он задержан. Ему грозит смертная казнь.

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