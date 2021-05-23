Политолог Сергей Марков: «Лукашенко просто потряс мир»

Политолог Сергей Марков считает, что операция "по поимке Протасевича" будет шоком для мирового сообщества. Он полагает, что произошедшее может быть и своеобразным приветом России Байдену.
"Лукашенко просто потряс мир", отметил Марков, задержав таким образом "по сути, одного из главных организаторов попытки свергнуть Лукашенко осенью 2020 года, которая была организована спецслужбами Польши и отчасти Литвы".
Политолог считает, что поведение Лукашенко сравнимо с американским "и это потрясение для всех. Кто это, который ведёт себя как власть имеющий?"
Марков также высказал предположение, что "это, возможно, тест из России для Байдена".
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