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Политолог Сергей Марков: «Лукашенко просто потряс мир»

, 19:13 Источник: Свободная пресса

Политолог Сергей Марков: «Лукашенко просто потряс мир»
Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Сергей Марков считает, что операция "по поимке Протасевича" будет шоком для мирового сообщества. Он полагает, что произошедшее может быть и своеобразным приветом России Байдену.

"Лукашенко просто потряс мир", отметил Марков, задержав таким образом "по сути, одного из главных организаторов попытки свергнуть Лукашенко осенью 2020 года, которая была организована спецслужбами Польши и отчасти Литвы".

Политолог считает, что поведение Лукашенко сравнимо с американским "и это потрясение для всех. Кто это, который ведёт себя как власть имеющий?"

Марков также высказал предположение, что "это, возможно, тест из России для Байдена".

Ранее стало известно, что Лукашенко контролировал ситуацию с севшим в Минске самолетом Ryanair. 

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