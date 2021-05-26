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Лукашенко назвал задержанного основателя Telegram-канала Nexta Протасевича «убийцей людей в братской Украине»

, 13:08 Источник: president.gov.by

Лукашенко назвал задержанного основателя Telegram-канала Nexta Протасевича «убийцей людей в братской Украине»
Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления заявил, что на борту самолёта авиакомпании Ryanair находился террорист.

Лукашенко впервые прокомментировал задержание самолета, на котором летел Роман Протасевич вместе с подругой Софьей Сапегой. Молодые люди были задержаны в аэропорту Минска 23 мая.

Президент Беларуси заявил, что в случае и с рейсом Афины - Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа - из Швейцарии. "В воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа", - отметил Лукашенко и подчеркнул, что в районе полетов расположена БелАЭС, вблизи с которой произошел разворот самолета. "....если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на Западе об этом знал. "Пусть западные защитники ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине" — сказал Лукашенко.

Президент республики отметил, что Протасевич собирался устроить в Белоруссии "кровавый мятеж".

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