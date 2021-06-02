Климкин оценил переговоры Путина и Лукашенко по открытию авиасообщения между Белоруссией и Крымом
2 июня 2021, 08:57
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск в настоящий момент прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиасообщения с Крымом.
«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причём и нам, и Западу», - написал он в Facebook.
Климкин призвал Украину «готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями».
Напомним, что Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил принятие такого решения обеспечением безопасности местных жителей.
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