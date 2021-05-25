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Премьер Украины заявил о прекращении авиасообщения с Белоруссией

, 10:32 Источник: РИА Новости

Премьер Украины заявил о прекращении авиасообщения с Белоруссией
самолет, фото: pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о прекращении авиасообщения с Белоруссией после инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске. Решение вступает в силу 26 мая.

«С 00.00 (совпадает с мск) 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило мининфраструктуры, Госавиаслужбе и госпредприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры», - пояснил он.

Шмыгаль отметил, что украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. По его словам, погранслужбе поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.

Премьер добавил, что ситуация вокруг самолёта Ryanair является «нарушением Конвенции о международной гражданской авиации». Шмыгаль уточнил, что решение украинского правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Ранее лидеры ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в страны ЕС, а также призвали европейских авиаперевозчиков отказаться от полетов над территорией республики.

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