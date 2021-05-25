На саммите ЕС приняли решение запретить Белоруссии полеты в европейские страны

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25 мая 2021, 07:38 Источник: ТАСС

флаг ЕС, фото: pixabay.com

На саммите Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в страны ЕС, а также призвал европейских авиаперевозчиков отказаться от полетов над территорией республики. Такое решение принято в связи с ситуацией вокруг самолёта Ryanair.

«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», - говорится в заявлении.

Отмечается, что белорусским самолетам будет полностью запрещен доступ в ЕС, а европейским авиакомпаниям только транзитные полеты через воздушное пространство республики, в постановлении ничего не сказано о каких-либо ограничениях на прямые рейсы в Белоруссию. Решение еще не вступило в силу, поскольку оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Также саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить основателя признанного в республике экстремистским Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с вынужденной посадкой самолёта Ryanair с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и создания рисков для безопасности пассажиров.

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