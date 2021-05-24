В авиакомпании Ryanair оценили действия властей Белоруссии

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24 мая 2021, 14:31 Источник: URA.RU

Ryanair, фото: Zheng Huansong/XinHua/ globallookpress.com

Ирландская авиакомпания Ryanair, самолет которой совершил вынужденную посадку в Минске, прокомментировала данный инцидент. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

«Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера (23 мая) перенаправили рейсовый FR4978 Ryanair в Минск, это был акт авиационного пиратства. Этим сейчас занимаются органы безопасности и охраны ЕС и НАТО», - пояснили в пресс-службе авиакомпании.

Собеседник отметил, что Ryanair полностью сотрудничает с ЕС и НАТО.

Ранее глава Ryanair Майкл О'Лири, комментируя вынужденную посадку самолета в Минске, заявил, что на борту с Романом Протасевичем находились сотрудники КГБ.

В Кремле отреагировали на ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair.

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