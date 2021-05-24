Глава Ryanair считает, что на борту с Протасевичем были сотрудники КГБ

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24 мая 2021, 12:59 Источник: newstalk.com

Ryanair, фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Глава Ryanair Майкл О'Лири, комментируя вынужденную посадку самолета в Минске, заявил, что, по его мнению, на борту с Романом Протасевичем находились сотрудники КГБ.

«Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли ещё несколько агентов КГБ», - высказал он.

Кроме того, О'Лири назвал данный инцидент «угоном самолета, который спонсировало государство».

Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он задержан.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили о том, что самолет якобы заминирован. Тогда самолёт развернули, а для его сопровождения в небо подняли истребитель МиГ-29.

Госсекретарь США сообщил, что данные действия поставили под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США, и предложил совместно с ЕС провести тщательное расследование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолётом Ryanair.

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