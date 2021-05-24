Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолётом Ryanair

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24 мая 2021, 12:45

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился ныне задержанный основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим"», - написала она в Facebook.

Захарова отметила, что «жизнь цивилизованных демократий» по траектории «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» давно не актуальна в связи с утратой истинно «лидерских качеств». Дипломат добавила, что «кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали».

«Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», - пояснила представитель МИД.

По ее мнению, использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ необходимого автору восприятия уже должного эффекта не приносит. Захарова уточнила, что Сеть помнит все случаи принудительных посадок и незаконных арестов, произведённые «блюстителями порядка и хранителями морали».

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