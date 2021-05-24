Госсекретарь США: Вашингтон осуждает инцидент с самолетом Ryanair и требует освобождения Протасевича

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24 мая 2021, 09:30 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, фото: CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину задержали.

«США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем немедленного его освобождения», - высказал он.

Блинкен отметил, что данные действия поставили под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США. По его словам, информация «о причастности белорусских спецслужб и задействовании военного самолета для сопровождения борта вызывают глубокую обеспокоенность и требуют полного расследования».

«Мы тесно координируем реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, власти Литвы и Греции», - добавил глава Госдепартамента.

Он заявил, что Вашингтон поддерживает скорейший созыв заседания Совета ICAO для рассмотрения данных событий, учитывая данные о том, что «посадка самолета была вызвана ложными основаниями». Блинкен призвал белорусские власти уважать права человека и основополагающие свободы.

Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он задержан. Ему грозит смертная казнь.

При этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложили о том, что самолет якобы заминирован. Тогда глава государства дал команду: самолет разворачивать и принимать. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.

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