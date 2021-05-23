Белорусские СМИ: вычислить Протасевича на борту Ryanair удалось по фото в соцсети

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23 мая 2021, 20:38

Роман Протасевич, фото: соцсети

Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после того, как летевшая с ним подруга отправила фотографию с ним другому блогеру.

Роман Протасевич был объявлен белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. Он не был включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.

Как сообщил государственный канал «Беларусь 1», подруга оппозиционера сняла его на фото в автобусе в аэропорту и отправила снимок блогеру Антону Матолько, который включен в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Он, в свою очередь, разместил фото в соцсети, на что и отреагировали стражи порядка.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал незамедлительно освободить Протасевича. С аналогичными требованиями выступили Германия и Австрия, премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей. Сам Шарль Мишель сделал заявление об обеспокоенности ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.

Ранее стало известно, что перед вылетом из Афин в Вильнюс Протасевич заметил слежку.

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