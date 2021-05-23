Перед вылетом из Афин в Вильнюс Протасевич заметил слежку

Создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил коллегам перед своим задержанием в аэропорту Минска, что за ним идет слежка. Мужчина хотел сфотографировать его документы на паспортном контроле.
Как описал его Протасевич, мужчина средних лет был в майке, светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. Говорил он на русском языке. Он стоял за Романом в очереди на регистрацию, но потом вдруг неожиданно развернулся и ушел.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о задержании основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска, где самолет, которым он летел, экстренно посадили.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.