Перед вылетом из Афин в Вильнюс Протасевич заметил слежку

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23 мая 2021, 18:29 Источник: "Московский комсомолец"

аэропорт, фото: pixabay.com

Создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил коллегам перед своим задержанием в аэропорту Минска, что за ним идет слежка. Мужчина хотел сфотографировать его документы на паспортном контроле.

Как описал его Протасевич, мужчина средних лет был в майке, светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. Говорил он на русском языке. Он стоял за Романом в очереди на регистрацию, но потом вдруг неожиданно развернулся и ушел.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о задержании основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска, где самолет, которым он летел, экстренно посадили.

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