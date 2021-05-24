В Кремле отреагировали на инцидент с самолётом Ryanair в Минске

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24 мая 2021, 13:33 Источник: ТАСС

Красная площадь, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился ныне задержанный основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолётом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что всё абсолютно... соответствовало международным правилам и нормам авиационным», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков считает, что в данном случае много противоречивых заявлений. По его словам, Кремль не располагает информацией о задержании россиянки, которая летела в одном самолете с Протасевичем. В соответствии с международными нормами белорусская сторона сообщит посольству России в случае подтверждения, пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолётом Ryanair.

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту с Романом Протасевичем находились сотрудники КГБ.

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