Кулеба объяснил запрет авиасообщения Украины с Белоруссией: «Действия белорусской власти непредсказуемы»

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25 мая 2021, 15:08 Источник: Свободная пресса

Дмитрий Кулеба, Тwitter.com/DmytroKuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил принятие решения киевскими властями прекратить авиасообщение с Белоруссией из соображений безопасности украинских граждан.

Глава МИД Украины выразил мнение, что «действия белорусской власти непредсказуемы», а в Киеве не могут заблаговременно оценить все риски нахождения в авиационном пространстве Белоруссии, - сообщает «Свободная пресса».

«Поэтому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан», — пояснил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Правительство Украины официально объявило о решении прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента 23 мая с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

Авиалайнер следовал рейсом Афины — Вильнюс. Самолёт приземлился в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на его борту. Взрывное устройство на борту воздушного судна не обнаружили, но с рейса был снят разыскиваемый властями один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Политолог Сергей Марков считает, что Александр Лукашенко «просто потряс мир».

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