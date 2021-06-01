Лукашенко обсудил с Путиным вопрос открытия авиарейсов из Белоруссии в Крым

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1 июня 2021, 16:31 Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем во вторник, 1 июня, заявил, что Минск в настоящий момент прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов с белорусской территории в Крым.

Лукашенко напомнил, что Украина "закрыла небо" для Белоруссии. Политик уточнил, что у белорусов есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили отдыхать. Теперь, однако, через Украину отправиться туда невозможно. Александр Лукашенко заявил, что попросил президента России Владимира Путина подумать, как гражданам Белоруссии в сложившихся условиях попасть в Крым.

Белорусский лидер заявил, что Москва и Минск проработают вопрос об открытии авиарейсов на полуостров, а также выразил уверенность в том, что никаких проблем с этим не возникнет.

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