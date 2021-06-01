Украинский журналист Бутусов: Россия будет готовиться к «фактической аннексии» Белоруссии

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1 июня 2021, 13:23

Флаг Белоруссии, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Российская Федерация будет готовиться к «фактической аннексии» Белоруссии. С соответствующим утверждением выступил Юрий Бутусов, украинский журналист.



Бутусов, комментируя новость о предоставлении Минску Москвой кредита в 1,5 млрд долларов, отметил, что РФ минимум год «будет полностью поглощена подготовкой фактической аннексии» Белоруссии. Согласно прогнозу, высказанному журналистом, начало полномасштабных военных действий на Украине в обозначенный период маловероятно.



Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» планах России по отношению к Украине и другим постсоветским государствам. Официальная Москва данные обвинения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.



Ранее сегодня сообщалось, что телевизионный ведущий Владимир Соловьев обозначил необходимое условие для признания российской стороной независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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