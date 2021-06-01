Владимир Соловьев назвал необходимое условие для признания Россией независимости республик Донбасса

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1 июня 2021, 09:52

Журналист Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Владимир Соловьев обозначил необходимое условие для признания Российской Федерацией независимости самопровозглашенных республик Донбасса. По данному вопросу отечественный журналист высказался в эфире своего YouTube-канала.



По словам Соловьева, Россия получит возможность признать ДНР и ЛНР, когда ее экономика будет готова к введению максимальных западных санкций. Среди этих ограничительных мер запрет на поставки сырья из РФ в Европу и Соединенные Штаты и отключение Москвы от глобальной межбанковской системы SWIFT.



Ранее сообщалось, что ветеран ополчения с позывным «Малой» спрогнозировал массовое бегство бойцов Народной милиции республик Донбасса в случае украинского наступления.

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